الصحة العالمية: شلل الأطفال قد يتفشى بأمريكا لتراجع حدود التغطية باللقاح

كتبت أمل علام

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الولايات المتحدة من بين أكثر من 100 دولة لا تفي بحدود تغطية لقاح شلل الأطفال الموصى بها للسيطرة على تفشي محتمل لشلل الأطفال، مما يجعل أمريكا عرضة لتفشي المرض المدمر.



شلل الاطفال

وقالت الصحيفة، إن تغطية لقاح شلل الأطفال في الولايات المتحدة لا تفي بمعايير منظمة الصحة العالمية والتي تتطلب 95% من التغطية، حيث يُعتقد أنها ضرورية للسيطرة على تفشي المرض .



طفل يتناول مكعب من السكر بعد تلقيه لقاح شلل الاطفال عام 1965

وأوضحت الصحيفة، إنه لم يتم اكتشاف أي حالة إصابة بفيروس شلل الطفال على الأراضي الأمريكية منذ عام 1993، حيث دمر الفيروس الكثير من أنحاء العالم في منتصف القرن العشرين، لكن اللقاح سيطر عليه منذ ذلك الحين، ولكن لا يزال المرض مستوطنًا في باكستان وأفغانستان، وأحيانًا يوجد في دول أخرى.

وفقًا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" CDC"، إنه يتم تطعيم 92.6 % من الأطفال الأمريكيين ضد شلل الأطفال بحلول عيد ميلادهم الثاني، وهو ما يقل عن توصيات منظمة الصحة العالمية البالغة 95%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إيقاف الفيروس الذي يمكن أن يسبب الشلل لدى بعض المرضى في كل دولة في العالم باستثناء باكستان وأفغانستان، تحذر منظمة الصحة العالمية من أنه طالما يتم تداوله في هذه البلدان، فإنه يظل خطرًا في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة، إنه يتم إدراك هذا التهديد هذا الأسبوع عندما تم وضع المملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد العثور على بقايا عدوى في مياه الصرف الصحي في البلاد، مما يشير إلى إصابة واحدة نشطة على الأقل، مضيفة، أنه يمكن أن يكون شلل الأطفال مرضًا يصعب تتبعه، حيث لن تظهر الغالبية العظمى من الحالات الأعراض المدمرة، فالعديد من الالتهابات إما خفيفة أو بدون أعراض، ومع ذلك، فإن حوالي و سيؤدي إلى الشلل وحتى الموت، يُعتقد أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، على الرغم من أنه يمكن أن يصيب البالغين أيضًا.



امراة فى انجلترا تعالج من شلل الاطفال

وقالت الصحيفة، لقد ظلت الولايات المتحدة خالية من شلل الأطفال لما يقرب من 3 عقود، كانت آخر حالة تم اكتشافها على الأراضي الأمريكية في عام 1993، عندما سافر شخص إلى البلاد يحمل الفيروس، لم تظهر أي حالات في الولايات المتحدة منذ عام 1979، بمناسبة مرور 44 عامًا على حدوث عدوى تنقلها الولايات المتحدة، إنه تحول ملحوظ عن العقود السابقة حيث تفشى الفيروس

الحالات البارزة تشمل:

1.الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي أصابه شلل الأطفال بالشلل.

2.كنتاكي سين ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الحالية للجمهوريين، عانى أيضًا من شلل الأطفال في سن مبكرة ترك ساقه مشلولة وقد تعافى تمامًا منذ ذلك الحين، في عام 1955، تم تقديم أول لقاح ضد شلل الأطفال، ليبدأ نهاية عهد الفيروس المدمر في الولايات المتحدة، تظهر حالات شلل الأطفال أحيانًا في البلدان التي لا يوجد فيها الفيروس عادةً.

وقالت الصحيفة، إنه في العام الماضي، اكتشف مسؤولون إسرائيليون حالة إصابة بالفيروس في فتاة تبلغ من العمر عامين لم يتم تطعيمها، كانت هذه أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام 1988، يتم أيضًا اكتشاف الفيروس أحيانًا في تتبع مياه الصرف الصحي في بعض الدول المتقدمة، ومع ذلك، فإن التغطية التطعيمية العالية جنبًا إلى جنب مع الطبيعة المعتدلة للفيروس تؤدي إلى عدم انتشاره، ينتشر عادة عن طريق ملامسة الطعام أو الماء المصاب، بشكل عام من خلال تلوث البراز، إذا كان الشخص يستهلك مياهًا ملوثة ببراز شخص مصاب، فمن المحتمل أن يصاب أيضًا.

تم الإعلان عن تقنيات الصرف الصحي الحديثة للمياه، وخاصة في البلدان المتقدمة، للمساعدة في الحد بشكل كبير من انتشار الفيروس أيضًا.

وأوضحت الصحيفة، عادة ما يتم اختباره عن طريق عينة من الدم أو البراز، ولكن لا توجد علاجات لهذا المرض، ولكن هناك علاجات متاحة يمكن أن تحد من الآثار طويلة المدى للأعراض إذا نجا المريض.

أصبح علاج" الرئة الحديدية"، وهو جهاز تنفس ميكانيكي يساعد الشخص على التنفس بعد إصابة عضلاته بالشلل، رمزًا بارزًا لتفشي شلل الأطفال في منتصف القرن، حيث كان آخر اللحظات لمساعدة البعض في الحالات الشديدة على النجاة من الحالة المدمرة.

يوصي مسؤولو الصحة جميع الأطفال بتلقي 4 جرعات من اللقاح: الأولى في عمر شهرين، ثم في 4 أشهر، ومن 6 إلى 18 شهرًا، ثم جرعة أخيرة بين سن الرابعة والسادسة.