صعق كهربائى يتسبب فى مصرع طفل داخل منزله بمنطقة الصف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب طفل بصعق كهربائى مما أسفر عن مصرعه في إحدى قرى الصف بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل داخل منزله بإحدى قرى الصف.

بإجراء التحريات تبين لضباط مباحث مركز شرطة الصف، أن طفل لامس جسده سلك موصل بالكهرباء، مما أسفر عن مصرعه داخل منزله، وتم نقل جثته إلى المستشفى العام.

أكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.