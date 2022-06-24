صحة الشرقية تختتم فعاليات حملة حقك تنظمى بتقديم الخدمة لـ 114 ألف سيدة

الشرقية - إيمان مهنى

اختتمت مديرية الصحة بالشرقية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى إنطلقت منذ يوم الأحد 12 يونيو، واستمرت لمدة 10 أيام على مرحلتين، والتى قامت بتقديم الخدمة لأكثر من 114 ألف سيدة بنطاق المحافظة.

وشملت المرحلة الأولى تغطية 10 إدارات صحية، والثانية 9 إدارات صحية، وأستمرت كل مرحلة لمدة 5 أيام، وذلك بإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، قدمت فى اليوم الأخير من المرحلة الثانية الخدمة الطبية لعدد 10 ألاف 912 منتفعة، ليصل إجمالى المنتفعات بالمرحلة الثانية 58428 سيدة، مضيفاً بأنه تم تقديم الخدمة بالمرحلة الأولى لعدد 56الف 135 منتفعة، ليصل بذلك إجمالى المنتفعات بالمرحلتين 114 الف 554 سيدة على مستوى محافظة الشرقية، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 84 الف 280 سيدة، مشيراً إلى أن الحملة إستهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات بالمحافظة، من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال.

وذلك من خلال الوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، والتى تم تقديم خدمة الأخصائى بها، هذا بجانب العيادات المتنقلة التى انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلى المناطق العشوائية والمحرومة بالنجوع والقرى بالشرقية، بجانب تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، وشهدت الحملة نشاط مكثف للرائدات الريفيات فى التوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية، وذلك لرفع معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدي، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين فى هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لتقديم الخدمات الطبية والصحية لسيدات المحافظة.