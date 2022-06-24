سيدة ترفض تمكين مطلقها من تنفيذ حكم الرؤية وتطالب بإسقاطه.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوي سب وقذف، ضد والدة وزوجة مطلقها، أمام محكمة الجيزة، ادعت فيها ملاحقتهم لها بالسب والقذف والتشهير بسمعتها، لتؤكد: "امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، بسبب الإساءة التي أتعرض لها من سب وقذف علي يديهم، وقيامه برفض رؤية أطفاله وإرسال والدته وزوجته للتعدي على بالضرب، مما سبب بتدهور الحالة النفسية لأطفالي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم".

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه طلقني غيابياً بعد زواجه، وسرق منزل الحضانة، وامتنع عن تنفيذ أحكام النفقات، وبالرغم من ذلك لاحقني بالدعاوي الكيدية وطالب بالرؤية لاذلالي، لأتحمل ما لا يطيقه بشر من ضرب وإهانة، دون أن يهتم طليقي بمصير أطفاله، مما دفعني لملاحقته بقضايا الحبس بسبب إيذائه لي".

وأكدت الأم بدعواها: زوجي السابق أقدم على خيانتي وابتزازي للموافقة على تصرفاته غير الأخلاقية، وعندما رفض طلقني غيابياً وحرمني من كل حقوقي الشرعية، ولاحقني بالدعاوى ورفض أن يتركني في سلام ولاحقني بمحاضر كيدية.

وأضافت: "حاولت توفير الحد الأدنى من الحياة الآدمية لأبنائي ولكن طليقي رفض وتنعت في رد حقوقنا، وظلمني وجعلني أعيش في عذاب وأفقد صحتي، وأصاب بالمرض، بسبب عنفه ووالدته، وتهديده لي بالبلطجية، والملاحقة لسرقة نفقات أولاده، ومحاوله إجباري للتنازل عنها".

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.

وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .