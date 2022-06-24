اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 04:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس.. قرار جديد بمنع السفر يشمل قيادى فى النهضة

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:00 ص
تونس.. قرار جديد بمنع السفر يشمل قيادى فى النهضة الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع سفر كل من القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي البشير اليوسفى، ورئيس تحرير موقع شاهد، الصحفي لطفي الحيدوري.

وجاء القرار بحسب المحكمة الإبتدائية "سوسة 2 " بناء على "تهم تبييض أموال وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" وتهم أخرى.

وتشمل التهم 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم 6 موقوفون في السجن وهم الناطق الرسمي الأسبق بإسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش وأمنية معزولة ومهدي الجمل و3 أخرين. أما الباقين فقد قرر قاضي التحقيق إبقائهم بـ"حالة سراح"، حسبما ذكر موقع "موزاييك".

وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية قد أكد لموزاييك أنه تم فتح البحث التحقيقي من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.


قيس سعيد

تونس

اخبار تونس

القضاء التونسى

عادل الدعداع

حركه النهضه



الموضوعات المتعلقة

وكالة أنباء تونس الرسمية: إيقاف رئيس الحكومة الأسبق الإخوانى حمادى الجبالى

الخميس، 23 يونيو 2022 11:06 م

مواعيد مباريات اليوم.. كلاسيكو تونس و8 مواجهات قوية فى الدوري السعودي

الخميس، 23 يونيو 2022 10:00 ص

البنك الدولى: مستعدون لمواصلة دعم جهود تونس فى مسارها الاصلاحى والتنموى

الأربعاء، 22 يونيو 2022 06:55 م

بآية قرآنية.. قيس سعيد يعلق على حذف "تونس دولة دينها الإسلام" من الدستور

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:36 ص

تونس.. أعمال شغب مباريات الكرة قد تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب

السبت، 18 يونيو 2022 09:02 م

تونس.. تسليم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد 20 يونيو الجارى

السبت، 18 يونيو 2022 07:01 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة