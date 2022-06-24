اليوم السابع
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تفاصيل جديدة فى ضبط عاطل قطع أذن زوجته وسدد لها 20 طعنة بحلوان.. فيديو

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:08 م
تفاصيل جديدة فى ضبط عاطل قطع أذن زوجته وسدد لها 20 طعنة بحلوان.. فيديو خلافات زوجيه- أرشيفية
كتب عبد الله محمود- كريم صبحى

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع والدة ضحية زوجها المتهم بقطع أذنها، بسبب خلافات بينهما، حيث يكشف والدة المجنى عليها تفاصيل جديدة في الواقعة.

 

 تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل تعدى على زوجته بمنطقة المساكن الاقتصادية فى حلوان، وقام بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة فى الأكتاف والبطن وأصاب الطحال، ونقلت إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى القصر العينى، مفادها استقبال المواطنة "رنين. ع. ح"، 24 سنة، ومقيم بمنطقة المساكن الاقتصادية، مصابة بـ20 طعنة نافذة فى أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع فى الأذن اليمنى وحجزت فى العناية المركزة فى حالة خطرة.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن زوجها المدعو "محمود. ع. د"، وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وجار التحقيق معه حول ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 


حلوان

يقطع اذنها في حلوان

اخبار الحوادث

حوادث حلوان



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