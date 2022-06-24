تحرير 17 مخالفة تموينية بالعدوة و25 محضرا للإشغالات بسمالوط المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة و التعديات والإشغالات والإنارة والرصف، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة تموينية مكبرة للمرور على محال الجزارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة تموينية منها، 9 محاضر ذبح خارج السلخانة، و8 محضر عدم وجود شهادة صحية، وضبط سيارة محملة بـ 700 كيلو لبن غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب متابعة الحالة العامة للنظافة، والإنارة، ورفع المخلفات بمدينة العدوة والوحدة المحلية لقرية صفانية، باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة سمالوط، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة، منها 5 إزالة إدارية، و20 محضر إشغالات، بالتزامن مع متابعة أعمال النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق الوحدات المحلية والاحياء، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب متابعة أعمال رصف منطقة المثلث بمدخل مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى خالد.



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية بالعمارية الشرقية والحاج قنديل التابعتين لمجلس قروي تل بني عمران، للتأكد من انضباط العاملين وتوافر الأدوية والمستلزمات والامصال والاكسجين والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وحالة النظافة، ومدى الالتزام بمواعيد العمل وحسن معاملة المواطنين، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أعمال النظافة بحي غرب المدينة، إلى جانب المرور على المدارس والتأكد من أعمال النظافة والإنارة.