"بيطرى الأقصر" تضبط لحوم وكبدة غير معلومة المصدر وتحرر 4 محاضر بإسنا ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال التفتيش بمديرية الطب البيطرى فى محافظة الأقصر، حملات مكثفة فى ضوء استعدادات محافظة الأقصر لعيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.



وفى هذا الصدد، شن أطباء التفتيش حملات بمدينة إسنا، بمشاركة الدكتور محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع النقيب ناجي على شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين، تم خلالها ضبط 9 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام حكومية، وتم تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجزر، وضبط 25 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبده مجمدة مستوردة ومصنعات الدواجن غير معلومة المصدر، مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 2 محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.



وشارك فى الحملات كل من الدكتور أيمن أوليت مدير إدارة الطود البيطرية، والدكتور إبراهيم رياض مدير عام الطب البيطري بالأقصر، والدكتور وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش، والدكتورة نرمين حسين والدكتورة سماح رضا قسم التفتيش، وبالإشتراك مع اللواء على شرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، والعقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات وأيمن رمضان مفتش التموين بالأقصر وأحمد عبد الرحمن مفتش الأغذية بالأقصر، وطارق يوسف مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر.





بيطري الأقصر تضبط 34 كيلو لحوم وكبدة غير معلومة المصدر (1)



بيطري الأقصر تضبط 34 كيلو لحوم وكبدة غير معلومة المصدر (2)



بيطري الأقصر تضبط 34 كيلو لحوم وكبدة غير معلومة المصدر (3)



بيطري الأقصر تضبط 34 كيلو لحوم وكبدة غير معلومة المصدر (4)



بيطري الأقصر تضبط 34 كيلو لحوم وكبدة غير معلومة المصدر (5)



بيطري الأقصر تضبط 34 كيلو لحوم وكبدة غير معلومة المصدر (6)









