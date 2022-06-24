بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 110 رحلات طيران دولية أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من غد السبت حتى نهاية الاسبوع المقبل 110 رحلة طيران دولية أوربية تصل إلى المطار خلال الأسبوع ويتم تسهيل الاجراءات فور وصول الوفود لوصولهم للفنادق السياحية فى أسرع وقت لقضاء إجازاتهم بمرسى علم.

وكشف جداول رحلات الوصول لمطار مرسى علم الدولي، أنه يستقبل 110 رحلة بزيادة رحلتين جديدتين خلال الأسبوع، وكذلك زيادة فى الرحلات الالمانية بمعدل 3 رحلات، وتصل الرحلات من 13 دولة أوروبية بعدد 103 رحلة دولية أوربية، و5 رحلات داخلية .

وتبين من كشوف الرحلات الوافدة من المقرر وصول 3 رحلات من بلجيكا، و5 رحلات من هولندا، و16 رحلة من ايطاليا و17 رحلة من المانيا و32 رحلة من التشيك و20 رحلة من بولندا و3 رحلات سويسرية ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج، ورحلة متروكتين و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.