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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران أوروبية

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:12 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 7 رحلات طيران أوروبية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة تصل من المطارات الدولية المختلفة، ضمن 108 رحلات طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضى، حتي اليوم الجمعة.



وكشفت جداول رحلات الطيران الاسبوعية المقرر أن يستقبلها مطار مرسي علم الدولي، بداية من السبت وحتي اليوم  الجمعة  وصول 108 رحلات طيران للمطار خلال الاسبوع، بينها 103 رحلات دولية أغلبها أوروبية.


كما تبين من كشوف رحلات الطيران، أنه من المقرر أن تصل خلال الاسبوع 5 رحلات داخلية والرحلات الدولية تصل منها 3 من بلجيكا و5 من هولندا و16 رحلة من إيطاليا و14 من ألمانيا و32 من التشيك و21 من بولندا و3 رحلات من سويسرا و5 رحلات داخلية .




 


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