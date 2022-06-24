اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انهيار أجزاء من عقار قديم خالٍ من السكان بحى جمرك الإسكندرية

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:48 ص
انهيار أجزاء من عقار قديم خالٍ من السكان بحى جمرك الإسكندرية انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار خال من السكان بحى الجمرك بالإسكندرية ودون إصابات، حيث تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بشارع مدورة بحى الجمرك والعقار خال من السكان ولا توجد اي اصابات 
 
وانتقلت الأجهزة الامنية والتنفيذية إلى موقع العقار وتم رفع الانقاض ووضع أسوار خشبية حول العقار. 
 
وكان حى الجمرك تحت إشراف الدكتورة رباب مدنى، رئيس حى الجمرك، قد تلقى بلاغ ، بسقوط أجزاء من عقار فى شارع النجمه ( حارة الطماطم ) متفرع من شارع الجنينه وشارع الفراهده، أدى الى تجمع رديم فى الشارع ،دون اصابات.
 
وتم التواصل مع المهندس احمد ابو العلا مدير التدخل السريع بحى الجمرك، حيث تم التنسيق معه وعمل اللازم.
 
 

الاسكندرية

حى الجمرك

انهيار عقار

احياء الاسكندرية



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