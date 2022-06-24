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القبض على عاطلين وبحوزتهما 41 تذكرة هيروين فى المنوفية

الجمعة، 24 يونيو 2022 09:21 ص
القبض على عاطلين وبحوزتهما 41 تذكرة هيروين فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 41 تذكرة هيروين وسلاح نارى وذلك قبل ترويجه المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن الرائد محمد موسى رئيس مباحث مركز شرطة الشهداء من ضبط عاطلين وبحوزتهما 41 تذكرة هيروين وسلاح نارى وذلك قبل ترويج المواد المخدرة على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


محافظة المنوفية

مركز الشهداء

عاطل

المنوفيه



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