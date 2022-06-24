مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارة بشجرة، أمام قرية دهب، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد استقبال بلاغ بحادث تصادم سيارة مع شجرة أمام قرية دهب دائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية لبدء التحقيق في الحادث، والتنسيق مع الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الحالات إلى المستشفى العام، وتبين مصرع شخصان وإصابة 4 أخرون ،وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.