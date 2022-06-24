اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 05:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يحذر من تأثير جهود معالجة الأزمة الاقتصادية على دعم التنمية بالدول النامية

الجمعة، 24 يونيو 2022 05:34 م
الرئيس السيسى يحذر من تأثير جهود معالجة الأزمة الاقتصادية على دعم التنمية بالدول النامية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص تجمع البريكس على تبنى رؤية مشتركة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام للدول النامية، خاصة فيما يتعلق باستشراف آفاق التعاون التنموي ودعم تمويل التنمية.
 
وأكد الرئيس السيسي ضرورة ألا تأتي الجهود المنصبة نحو معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على حساب دعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نمواً، وهي الدول التي لازالت تعاني من نقص في تمويل التنمية بما يعيق جهودها الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ أجندة 2030، كما أنه يتعين على المجتمع الدولي بأسره أن ينخرط بشكل أكثر فعالية وإيجابية في جهود تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية والحصول على التمويل اللازم لذلك.
 
وشارك الرئيس السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "البريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات".

السيسي

الرئيس السيسي

بريكس

التنمية المستدامة

الدول النامية

عاجل



الموضوعات المتعلقة

متحدث الرئاسة: دعوة الصين للرئيس السيسى للمشاركة بحوار"بريكس" تؤكد مكانة مصر

الجمعة، 24 يونيو 2022 05:24 م

الرئيس السيسى: مستمرون فى تنفيذ مبادرات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

الجمعة، 24 يونيو 2022 05:21 م

الرئيس السيسى يشارك بجلسة حوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية فى إطار "البريكس بلس"

الجمعة، 24 يونيو 2022 05:19 م

الرئاسة فى أسبوع.. قمة ثلاثية بين قادة مصر والبحرين والأردن فى شرم الشيخ.. ومباحثات مهمة مع ولى العهد السعودى فى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسى يطالب باتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائى

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة