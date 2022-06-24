التحقيق في مصرع فتاة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات مصرع فتاة خلال تلقيها العلاج/ بمصحة لعلاج الإدمان بالهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع فتاة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم.

بإجراء التحريات الأولية/ تبين أن الفتا تم إيداعها بالمصحة نتيجة لإدمانها المواد المخدرة، إلا أنه فارقت الحياة داخل المصحة خلال تلقي العلاج.

تم استجواب مسؤلي المصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبيان كونها مرخصة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.