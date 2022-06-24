وأشاد زينينغا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة، بجهود المجلس الرئاسي الليبي في هذا المجال الهام، مشددا على أهمية ارتكاز المصالحة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وبما يكفل سماع أصوات الضحايا .

وأكد وقوف الأمم المتحدة وشركائها، خاصة الاتحاد الأفريقى إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية من أجل سلام دائم واستقرار ونمو شامل ومستقبل أفضل لكل الليبيين.

وكان المجلس الرئاسى الليبى، قد أعلن خلال مؤتمر عقده أمس الخميس بطرابلس، عن إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية بحضور رئيس المجلس ونائبيه وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ليبيا، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات المحلية والدولية وعدد من المهتمين والمختصين في هذا الشأن.