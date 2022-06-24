إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بالغربية

الغربية - محمد طارق

أصيب شخصان فى مشاجرة بين عائلتين بقريتى شبراقاص وشبرابيل التابعتين لمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، وذلك بسبب معاكسة إحدى السيدات وابنتها من قبل سائقى "التكاتك"، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخولى مأمور قسم السنطة بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بالشارع الفاصل بين قريتى شبراقاص وشبرابيل دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين سائقى التكاتك من القريتين، وذلك لاتهام الطرف الأول بمعاكسة إحدى السيدات من أهالى قرية الطرف الثانى شبرابيل.

وأثناء معاتبتهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب فأصيب شخصين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.