القبض على مستريح السيارات والعقارات بالدقهلية

كتب- محمد سليمان

تمكنت قوات أمن الدقهلية بالتنسيق مع قوات أمن الغربية من إلقاء القبض على مستريح الغربية، "وليد.ع.ا.ا" بجمصة، بناء على أمر أصدرته نيابة الغربية بإلقاء القبض عليه، في المحضر المحرر ضده من عدد من المتضررين من محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، والذى حمل رقم 11636 جنح سمنود لسنة 2022.

وكانت النيابة العامة بالغربية قررت حبس المتهمة " هيام. م.ر"، زوجة المتهم الملقى القبض عليه، والمقيمين بقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود بمحافظة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد لها 15 يوماً، والمعروفة إعلاميا بمستريحة السيارات والعقارات بالغربية، بعد قيامها بالنصب والاحتيال على 13 شخصا من عدة محافظات ، وجمع مبالغ مالية إجماليها 16 مليون و700 ألف جنيه، بزعم توظيفها في تجارة العقارات والسيارات بنسبة أرباح شهرية 15%.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوسط الدلتا برئاسة اللواء أسامة حتاتة مدير الادارة، قد أكدت قيام المتهمة بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح مادية تصل لـ15% مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (16,700,000 مليون جنيه) ، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ، والأرباح المتفق عليها، وقيامها بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطها تقدم 8 أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها، وبعرضها على النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديدها ل 15 يوماً، وأمرت النيابة بإلقاء القبض على زوجها، والذي ألقي عليه القبض، اليوم الأحد.