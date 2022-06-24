اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 06:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بعد إلغاء حق الإجهاض فى أمريكا...

أوباما يهاجم المحكمة العليا: تستهدف الحريات الأساسية للأمريكيين

الجمعة، 24 يونيو 2022 06:27 م
أوباما يهاجم المحكمة العليا: تستهدف الحريات الأساسية للأمريكيين أوباما
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتبر الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما قرار المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء حق الإجهاض، أنه استهداف للحريات الأساسية للأمريكيين.
 
وقال أوباما على تويتر، إن قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم "رد ضد وايد" الذى كرس الإجهاض كحق دستورى للمرأة فى أمريكا، لا يلغى سابقة قانونية عمرها 50 عاماً بالولايات المتحدة فقط، ولكنه يخضع واحداً من أكثر القرارات شخصية التي يمكن لفرد أن يتخذها لـ"أهواء السياسيين والأيديولوجيين الذين يهاجمون الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين".
 
ويذكر أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ألغت "التشريع التاريخي" الذي يمنح حق للإجهاض في الولايات المتحدة منذ عام 1973، ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل، بحسب "سكاى نيوز".

 


قانون الإجهاض

أوباما

ترامب

بيلوسى

الإجهاض



الموضوعات المتعلقة

ترامب يشيد بالمحكمة العليا بعد إلغاء حق الإجهاض.. ويؤكد: اتخذ الله القرار

الجمعة، 24 يونيو 2022 06:19 م

المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارا "تاريخيا" بإلغاء الحق فى الإجهاض

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:51 م

"لويزيانا" تفرض عقوبات على مقدمى خدمات الإجهاض.. والبيت الأبيض: هجوم على الحريات

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:13 ص

مشرعون أمريكيون يطالبون جوجل بتقييد نتائج البحث عن عيادات الإجهاض "الزائفة"

الأحد، 19 يونيو 2022 09:00 م

الديمقراطيون يتحدون المحكمة بشأن حقوق الإجهاض.. قوانين جديدة فى نيويورك لحماية مقدمى ‏الخدمة.. حزب الرئيس يطالبه بدعم نساء أمريكا.. حبوب الإجهاض أبرز دفاعات بايدن.. وخبراء: لا ‏يمكنه إلغاء القرار بأمر تنفيذى

الأحد، 19 يونيو 2022 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة