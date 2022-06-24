أوباما يهاجم المحكمة العليا: تستهدف الحريات الأساسية للأمريكيين

كتب محمد جمال

اعتبر الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما قرار المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء حق الإجهاض، أنه استهداف للحريات الأساسية للأمريكيين.

وقال أوباما على تويتر، إن قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم "رد ضد وايد" الذى كرس الإجهاض كحق دستورى للمرأة فى أمريكا، لا يلغى سابقة قانونية عمرها 50 عاماً بالولايات المتحدة فقط، ولكنه يخضع واحداً من أكثر القرارات شخصية التي يمكن لفرد أن يتخذها لـ"أهواء السياسيين والأيديولوجيين الذين يهاجمون الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين".