اليوم السابع
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أسباب عدم قبول كارت عداد الكهرباء لعمليات شحن الرصيد

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:00 ص
أسباب عدم قبول كارت عداد الكهرباء لعمليات شحن الرصيد عداد مسبوق الدفع - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أسباب عدم قبول كارت شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى كالآتى:
 
 
1- الكارت عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.
 
2- مطلوب تحديث وتنشيط الكارت.
 
3- الكارت تالف.
 
4- كارت الشحن المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد
 
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتى:
 
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.
 
2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر - رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
                                           
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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