وحصل ميقاتي على 54 صوتا مقابل 25 صوتا لمنافسه السفير نواف سلام وصوت واحد فقط لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وصوت للدكتورة روعة حداد، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أي مرشحين، وقاطع نائب واحد الاستشارات النيابية.

وأكدت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن استدعاء ميقاتي تم بالتشاور بين الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب نبيه بري.