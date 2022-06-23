اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"مياه الدقهلية" تعلن قطع المياه عن بعض مناطق السنبلاوين 8 ساعات السبت المقبل

الخميس، 23 يونيو 2022 08:19 م
"مياه الدقهلية" تعلن قطع المياه عن بعض مناطق السنبلاوين 8 ساعات السبت المقبل انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها بأعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين لمدة 8 ساعات، يوم السبت المقبل الموافق 25/6/2022، بداية من الساعة 6 صباحًا، وحتى الساعة 2 ظهرًا.

 

وأضافت أن ذلك يستدعي قطع المياه عن مناطق: طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، وديو الوسطى، والحصاينة، والتوابع.

 

وتهيب الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.


قطع المياه

الدقهلية

مياه الشرب والصرف الصحي

السنبلاوين



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