"مياه الدقهلية" تعلن قطع المياه عن بعض مناطق السنبلاوين 8 ساعات السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيامها بأعمال غسيل للمروقات بمرفق مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين لمدة 8 ساعات، يوم السبت المقبل الموافق 25/6/2022، بداية من الساعة 6 صباحًا، وحتى الساعة 2 ظهرًا.
وأضافت أن ذلك يستدعي قطع المياه عن مناطق: طماي الزهايرة، والزهايرة، وميت غريطة، والمخزن، وكفر بدوي، وديو الوسطى، والحصاينة، والتوابع.
وتهيب الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.
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