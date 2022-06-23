مصرع طالب بكلية طب الأسنان جامعة سيناء أسفل عجلات قطار فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقي طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان جامعة سيناء، مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر سقوطه أسفل عجلات قطار أثناء محاولته عبور مزلقان من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من مزلقان المحلج بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول الشاب محمد السمري منصور، 21 سنة، طالب بالفرقة الثالثة كلية طب أسنان جامعة سيناء، مقيم في قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير، جثة هامدة.

وتبين مصرع الشاب أثناء محاولته عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بناحية المحلج بدائرة مركز شرطة أبو كبير، إذ صدمه القطار رقم 183 القادم من الصالحية تجاه مدينة أبو كبير.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثة من قبل مفتش الصحة حدوث الوفاة نتيجة كسر بقاع الجمجمة وهبوط حاد في الدورة الدموية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3956 إداري أبو كبير لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.