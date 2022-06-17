العثور على جثة عامل مقتولًا داخل منزله في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، على عامل بمنتصف العقد الرابع من العمر، مقتولًا داخل مسكنه في بندر بلبيس، بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ بالعثور على عامل مقتولًا داخل مسكنه في بندر مركز شرطة بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية أن شقيقة المتوفى المدعو أحمد ع ع، 36 سنة، عامل في مدينة العاشر من رمضان، مقيم في بندر بلبيس، قد عثرت على جثته مقتولًا داخل مسكنه في بندر بلبيس، وفور ذلك ابلغت الأجهزة الأمنية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس الزقازيق العام، وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، فيما يُكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم.