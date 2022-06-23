محافظ سوهاج: توريد 104 آلاف و345 طنا من الأقماح حتى الآن

سوهاج - محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الاجتماع الدورى الأسبوعى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالى 2022، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلى مباحث التموين، والبنك الزراعى المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلى والخارجى للأقماح، حيث تم توريد 104 آلاف و345 طنا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتى تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع باستمرار مراجعة وفحص أعمال الجمعيات الزراعية الأقل توريدا للأقماح، من خلال مسئولى التفتيش المالى والإداري، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، ومديريتى "الزارعة، والتموين"، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات التى تم اتخاذها لضبط منظومة توريد الأقماح، والتأكيد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة خاصة بمنظومة القمح.

كما وجه "الفقي" أيضا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتكثيف الكمائن والحملات التموينية لضبط المخالفين، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة معدلات الأداء وما تم إنجازه من أعمال اللجان المشكلة لحصر مساحات الأراضى المنزرعة فعليا بالقمح، ومقارنة تلك المساحات بما تم توريده فعليا من القمح.