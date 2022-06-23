محافظ دمياط: توريد 54 ألف طن قمح بالشون والصوامع

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذى بدأ منتصف أبريل الماضى، معلنة عن توريد 54111 طنا من المحصول.



وأضافت أن المحافظة تعمل على توريد أكبر كمية من القمح، وضبط حركة تداوله، وكذلك انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه تتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، وقد وجهت محافظ دمياط مجددا بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.



فيما لفتت المحافظ إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت 30170 فدانا و13 قيراطا، كما أشارت إلى أنه تم تحقيق معدلات تجاوزت 102.84% من المستهدف لهذا العام، وبالمقارنة مع ما تم توريده خلال تلك الفترة من العام الماضى، فقد تجاوزت المعدلات المئوية للتوريد نسبة 295.20%.