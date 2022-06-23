محافظ بورسعيد: التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى لتراخيص المحال الأحد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى لتراخيص المحال العامة يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من استعدادات وتجهيزات المركز لاستقبال المواطنين، فضلا عن إنهاء أعمال التدريب للعاملين بالمركز، وعلى أصحاب المحال التوجه إلى المركز لاستخراج رخصة مزاولة النشاط الخاصة بهم بدءا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد، حيث يضم المركز إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشؤون القانونية والحجز الإداري وإدارة خدمة المواطنين بكل أحياء مدينة بورسعيد، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمحافظة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة .

وأكد "محافظ بورسعيد"، أن المركز مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، وتم اختيارهم وفق لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، كما تم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقي الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمركز على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.