محافظ بنى سويف يناقش الجهود المنفذة بمشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعى

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تقريراُ بشأن جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي" OWAP" والذى يتم تمويله من الحكومة الكندية، تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين الجانب الكندى ووزارة التعاون الدولي، وتنفذه الينيا انترناشيونال الكندية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمجلس القومى للمرأة.

يستهدف المشروع تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة فى قطاع التصنيع الزراعى ، وفقاً لرؤية مصر والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من خلال تطوير قدرات المرأة واشراكها فى سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة.

وتبين من التقرير الذى عرضته نهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى بالديوان العام ، الإشارة إلى مجموعة من الجهود والأنشطة التى تم تنفيذها " خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى 31 مايو 2022" ضمن محاور وأهداف المشروع الثى تتضمن 3 محاور ،تشمل :تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادى فى مجال التصنيع الزراعى المستدام بيئيًا، وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعى من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعى والتى توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، بالإضافة إلى تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً وتقليل العوائق التى تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال.

وتم اختيار جمعيتين كجمعيات شريكة لتنفيذ المشروع فى المجتمعات الريفية، وتنفيذ تدريب لعدد 7 مدربين على محتوى البرنامج التدريبى لرفع الوعى بالتمكين الاقتصادى للمرأة، فيما تحديد 5 مجتمعات ريفية لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادى للمرأة بقرى (بياض العرب، بنى سليمان، قاى ،منشأة الأمراء،وطنسا الملق) والتى تم اختيارها بالتنسيق مع فرع القومى للمرأة ، بجانب تشكيل لجان مجتمعية فى المجتمعات الريفية الخمس لتسهيل تنفيذ أنشطة المشروع، وتم عقد جلسات توعية بأنشطة المشروع وأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة لعدد 49 عضو لجنة مجتمعية بواقع (28 رجل + 21 سيدة) ،وقد تم تنفيذ تدريب على التمكين الاقتصادى للمشروع بإجمالى 305 فرد (285 سيدة ، 20 رجال) بقرى بنى سليمان الشرقية وبياض العرب وطنسا الملق بناصر ، علاوة على تدريب 135 ( 126 اناث + 9 ذكور) بقرية و 54 بمنشاة الأمراء (50 إناث + 4 رجال) ، وذلك بالتوازى مع التدريب على رفع وعى المرأة بالتمكين الاقتصادى بقرية قاي.

وفى محور ريادة الأعمال قام المشروع"من خلال حاضنة الأعمال المتعاقد معها "بعقد حملات توعية وجلسات ترويجية لخلق الطلب على التسجيل فى برنامج حاضنات الأعمال وزيادة الوعى بأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة، مما اسفر عن تقدم 242 سيدة للاستفادة من أنشطة البرنامج ، وتم تنظيم جزء منها عن طريق "جلسات أونلاين" عبر شبكة الإنترنت ولقاءات توعية مباشرة فى المجتمعات الريفية المختلفة (أوفلاين) مع نساء وفتيات من خلفيات مختلفة للوصول للفئة المستهدفة، بالإضافة إلى تنظيم عدة حملات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعى وتعاون مع المنظمات المجتمع المدنى فى المجتمعات الريفية لتقديم 5جلسات توجيهية عبر الإنترنت وفى المجتمعات الريفية.، بينما تم تم الانتهاء من تصميم برنامج حاضنة الأعمال وجاهز للتطبيق على أفضل الأفكار المختارة

وبالنسبة لمحور تحسين بيئة العمل ،فقد تم اختيار إحدى الشركات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة فى القاهرة لتنفيذ المداخلات الفنية الخاصة بتحسين بيئة عمل السيدات داخل شركات التصنيع الزراعى من خلال تنفيذ خدمة الختم الجندرى ("Gender Seal. "المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى بيئة العمل)، وإجراء زيارات ميدانية لشركات التصنيع الزراعى ببنى سويف للترويج لمفهوم الختم الجندرى وأثره على استدامة الوظائف وتحقيق الربحية لدى الشركات ـ حيث تم اختيار شركتين كمرحلة أولى لتنفيذ شهادة الختم ، وتم عمل التقييم المبدئى لكل شركة وجارى إعداد الخطة التنفيذية الخاصة لكل شركة.

على جانب آخر، وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مسؤولى الوحدة المحلية ومديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتسهيل عمل قافلة طبية لمكافحة مسببات العمي، ضمن مبادرة "عينك فى عنينا" للكشف عن أمراض العيون بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك" غداً الجمعة" بقرية أشمنت مركز ناصر.

تستهدف القافلة توقيع الكشف الطبى على أهالى مجلس قروى اشمنت والقرى المجاورة وتوابعها، بمشاركة أساتذة وأخصائيين فى مجال علاج أمراض العيون، حيث سيتم توقيع الكشف وفحص الحالات المترددة والمستفيدة من خدمات القافلة وصرف العلاج لهم ، مع تحديد موعد للحالات التى بحاجة لإجراء التدخل الجراحى، بأحد المراكز الطبية المتخصصة لإجراء العمليات المطلوبة وذلك بالمجان.