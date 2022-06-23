اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: تبطين 491.3 كيلو متر من الترع بمليار و131 مليون جنيه

الخميس، 23 يونيو 2022 12:55 م
محافظ بنى سويف: تبطين 491.3 كيلو متر من الترع بمليار و131 مليون جنيه الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة و مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.

ولفت إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير ،الذى أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الرى،بشأن مستجدات سر العمل  والموقف التنفيذى للمشروع، والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال ،التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري،وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

وصرح المحافظ، "طبقا لتقرير الرى" بأنه قد تم الانتهاء من تبطين 491.3 كم بتكلفة مليار و 131 مليونا و731 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم بتكلفة 2 مليار و498 مليونا و901 ألف جنيه، تخدم 361 ألفا و391 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 751.6 كم تخدم زمام 269 ألفا و639 فداناً باعتمادات تقدر بواحد مليار و963 مليونا و123 ألف جنيه، فى حين يبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 153 كم، باعتماد 535 مليونا و778 ألف جنيه.


محافظ بنى سويف

تبطين الترع

المشروع القومى لتأهيل البنية التحتية

تبطين



الموضوعات المتعلقة

شاهد.. تأهيل وتبطين الترع بالمنيا يزين مداخل القرى

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:51 ص

مكاسب مشروع تبطين الترع.. وصول المياه إلى النهايات خلال ساعتين.. رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة.. زراعة أراض بور تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات.. وتكلفة المشروع80 مليار جنيه

الأربعاء، 15 يونيو 2022 05:00 م

التخطيط: مشروع تبطين الترع يستهدف توفير 1.2 مليون فرصة عمل

الأحد، 12 يونيو 2022 09:00 م

مدينة الزينية تبدأ التجهيزات لتأهيل وتبطين ترعة الأقصر على طريق نصر الله

الأحد، 12 يونيو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة