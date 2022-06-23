محافظ بنى سويف: تبطين 491.3 كيلو متر من الترع بمليار و131 مليون جنيه

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة و مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.

ولفت إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير ،الذى أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الرى،بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذى للمشروع، والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال ،التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري،وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

وصرح المحافظ، "طبقا لتقرير الرى" بأنه قد تم الانتهاء من تبطين 491.3 كم بتكلفة مليار و 131 مليونا و731 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم بتكلفة 2 مليار و498 مليونا و901 ألف جنيه، تخدم 361 ألفا و391 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 751.6 كم تخدم زمام 269 ألفا و639 فداناً باعتمادات تقدر بواحد مليار و963 مليونا و123 ألف جنيه، فى حين يبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 153 كم، باعتماد 535 مليونا و778 ألف جنيه.