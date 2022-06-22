حياة كريمة ببنى سويف.. تجهيز أراضى مشروعات المرحلة الثانية بقرى الفشن وتطوير محطة مياه

بنى سويف ـ هانى فتحى

قال حمادة راضى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف استمرار أعمال رفع وتجهيز الأراضى داخل قرى مركز الفشن ضمن استعدادات المحافظة لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وأشار حمادة راضى ل اليوم السابع الى مواصلت الوحدة المحلية "بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة" تجهيز الاراضي المقترحة لإنشاء مشروعات حياة كريمة في مرحلتها القادمة بقرية طلا التابعة لمجلس قروي تلت، حيث تم الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة والأوقاف والزراعة، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الجهات المختصة، وعدد من أهالي القرية.

واضاف حمادة راضى أنه تم البدء في تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية القضابي؛ لتدعيم شبكة مياه الشرب بالقرية وتوابعها.









