محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة والتجميل ورصف الشوارع بالوليدية.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات النظافة والتجميل بمراكز وأحياء المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة المحيطة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن ، فضلاً عن مشاركة جمعيات أهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، مشدداً على ضرورة متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة والتجميل حيث تم تكليف العميد علاء عبدالجابر سكرتير مساعد المحافظة بمتابعة هذا الملف الهام وإعادة الوجه الحضارى للمحافظة تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتابع العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ـ خلال جولة ميدانية ـ أعمال وجهود حملات نظافة بحى شرق وحى غرب ومركز ساحل سليم بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه ، وأيمن محروس رئيس حى شرق ، ومحمد بشير رئيس حى غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع ومسئولى الاشغالات والنظافة والكنس الآلى حيث تم رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات فضلاً عن شفط الأتربة من جانبى الطرق والشوارع وبعض الميادين بالاضافة إلى غسيل بعض الأرصفة وتشجير وتجميل وتسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل الانتقالات وحركة سير المواطنين.

وأوضح سكرتير عام مساعد المحافظة إن أعمال النظافة مستمرة بمراكز وقرى المحافظة بصفة يومية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية لافتاً إلى تكثيف تلك الحملات بشكل دورى بعدد من المراكز حيث تم تنفيذ حملات نظافة بحى شرق وحى غرب ومركز ساحل سليم تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والانقاذ السريع كـ(سيارات الكنس الالى - الجليدر ، لوادر ، قلابات ، معدات شفط الأتربة ، ....) وغيره من المعدات وبمشاركة مسئولى النظافة والاشغالات مؤكداً على استمرار تلك الحملات بكافة المراكز والقرى وفقاً للخطة الموضوعة للقضاء على كافة المخلفات والاشغالات.

كما قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن أعمال التطوير والتجميل والرصف بمراكز ومدن المحافظة مستمرة تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمشكلات التى قد تواجه المواطنين فى القطاعات المختلفة والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية لافتاً إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذ هذه المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المقرر مشيراً إلى رصف شارع محطة الصرف الصحى بالوليدية وتفرعاته بمنطقة الوليدية بحى شرق ودهان وتخطيط المطبات بأبوتيج لتحسين حالة الشوارع ورفع كفائتها وتحسين حالتها وذلك لتسهيل الحركة والنقل والإنتقال للمواطنين وتوفير الأمن والسلامة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رصف شارع محطة الصرف الصحى وتفرعاته بمنطقة الوليدية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2021/2022 وطبقاً للخطة الموضوعة وبمشاركة أيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط ومروان ابراهيم والشاذلى محمد نائبى رئيس الحى وبالتعاون مع مشروع الرصف للمحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن لافتاً إلى المتابعة الميدانية والمستمرة والإشراف المباشر لأعمال ومراحل الرصف أولاً بأول وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والتأكيد على الإنتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه مضيفاً أنه تم تجميل ودهان وتخطيط المطبات بعدد من الشوارع التى تم رصفها بأبوتيج وذلك بإشراف يسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المنطقة والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.



رصف ودهان الشوارع بحى شرق وابوتيج



رصف ودهان الشوارع بحى شرق وابوتيج