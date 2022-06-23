محافظ أسيوط يلتقى قيادات الصحة ومديرى المستشفيات.. اعرف التفاصيل

كما حضر اللقاء الدكتورة راندا رفعت مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والدكتورة سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائي بإدارة الصيدلة .

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على ضرورة استمرار العمل والدعم المستمر لحملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الاشخاص المستحقين التطعيم لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار محافظ أسيوط – الى ان اللقاء تناول الاجابة على تساؤلات الاطباء والصحفيين المشاركين فى اللقاء والخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمرضى بجميع المستشفيات المركزية والوحدات الصحية القروية وتفعيل المتابعات الميدانية لسير العمل للوقوف على الاحتياجات والتأكد على توفر الامصال والادوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية تلبية لاحتياجات المرضى .

واعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة لتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة ومنها 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والحد من الأمراض غير السارية وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والحفاظ على صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدى وإنهاء قوائم الانتظار ومبادرة الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم ومؤكدًا على استمرار القوافل الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا والأماكن البعيدة وقوافل تنظيم الاسرة والصحة الانجابية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ تلك المبادرات والمتابعة الميدانية والمستمرة لتنفيذ الفعاليات والحملات بالقرى والنجوع. ووجه المحافظ الشكر لقيادات مديرية الصحة ومديرى ومساعدي الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة لجهودهم خلال الفترة الماضية ومشاركتهم الفعالة فى حملة " طرق الابواب " لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا مؤكدا على حسن معاملة ورعاية المرضى والمترددين على المستشفيات وتحسين الخدمات المقدمة لهم فضلًا عن تكثيف الرقابة الداخلية بالمستشفيات وبأقسام العناية والاستقبال وصيانة الأجهزة الطبية بصفة مستمرة وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه يجرى تطوير 4 مستشفيات مركزية بمختلف مراكز المحافظة لتصبح مستشفيات نموذجية وتقدم خماتها المتكاملة وخاصة خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل لكافة المواطنين لافتا الى تنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا عن طريق 760 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات (محطات السكك الحديدية ، محطات الأتوبيس ، الأسواق ،الجامعات...) وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف مشيرًا إلى المتاعبة المستمرة والميدانية لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية القروية وسد العجز في التخصصات المختلفة ببعض الوحدات الصحية القروية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) فضلاً عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" ورقم وزارة الصحة والسكان (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".