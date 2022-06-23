لافروف: ليس هناك أى علاقة بين العملية العسكرية فى أوكرانيا والأزمة الغذائية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه ليس هناك أى علاقة بين العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا والأزمة الغذائية التى تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية، بل هى لعبة سياسية غير شريفة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي ، ليس هناك أى علاقة بين العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا والأزمة الغذائية التى تروج لها الولايات المتحدة، والأزمة لم تبدأ اليوم ولا أمس، وكما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن الأزمة بدأت منذ سنين، منذ أن اتخذت الحكومات الغربية ممارسة السياسات غير العقلانية في مجال التأمين الغذائي وبدأت هذه الأزمة منذ أعوام.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه ليس هناك ضرورة لتشكيل تحالفات دولية غربية برعاية أممية بخصوص الأزمة الغذائية، موضحا أن القضية حلها بسيط وهو تجهيز الممرات الآمنة في البحر أما فيما يتعلق بالمياه الدولية المحايدة فروسيا ستؤمن كل ما يلزم، لافتا إلى أن محاولات اختلاق أزمة غذائية فيما يخص الحبوب الأوكرانية هي لعبة سياسية غير شريفة وغير نزيهة.