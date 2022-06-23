سكرتير عام محافظة كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع وفد تايلاند.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، سبل التعاون بين المحافظة والحكومة التايلاندية ممثلة فى والوفدً التجارى من سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة فى المجال التجارى والسياحى والصناعى بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور إسلام طه، معاون كفر الشيخ، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، و الوفد التايلاندى تاليرنجساك فونجسامسورن، الوزير المفوض التجارى لسفارة تايلاند، وكوانشاى شواى كانكلا، والعلاقات العامة بالسفارة، وتيرابون بوناج، المستشار التجارى لسفارة تايلاند، وعطية حبيب، مساعد الملحق التجارى لسفارة تايلاند، والدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتورة حنان فؤاد وكيل إدارة للخريطة الاستثمارية، ومحمد مبروك وكيل الإدارة للمناطق الصناعية، والدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحية، محمد حلاوة، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم.

واستعرض اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام للمحافظة، خريطة عامة للمشروعات داخل المحافظة ونقاط التميز مثل مسار العائلة المقدسة ومتحف كفر الشيخ، والمنطقتين الصناعيتين، والسياحة الإسلامية بفوه، مؤكداً على حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على التعاون فى المجالات التجارية والصناعية والسياحية مع مملكة تايلاند.

وأكد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، على شهرة فوه بالصناعات اليدوية من السجاد والكلية والتى تعتبر نقطة مضيئة على مستوى جمهورية مصر العربية والشرق الاوسط وتحتاج لمزيد من الشراكات لدفع عجلة الاستثمار بها وتطوير الصناعات بها.

وقال إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، تم عرض الفرص الاستثمارية داخل محافظة كفر الشيخ، على الوفد التايلندي، خاصة المجالات السياحية والصناعية والخدمية، حيث تشهد محافظة كفر الشيخ نمو وازدهار القطاع السياحي، خاصة مصيف بلطيم، ومسار العائلة المقدسة، والسياحة الإسلامية بفوه، وهو ما يحتاج لترويج وانشاءات فندقية وترفيهية تتلاءم مع جودة الاستثمار، كما تم عرض المميزات النسبية لمحافظة كفر الشيخ، خاصة اشتهار المحافظة بإنتاج الأسماك وهو ما يتطلب حاجة المحافظة لصناعات قوية قائمة على الإنتاج السمكي، بالمنطقة الصناعية بمطوبس.

أكد المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية فى كفر الشيخ، تشمل الزيارة عقد اجتماع مع مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء الشعب التجارية، والتجار، ورجال الأعمال المتعاملين مع مملكة تايلاند، لبحث سبل التعاون مع الحكومة التايلاندية.

وأضاف عبدالغفار، سيتم عقد جلسة ختامية تتضمن مناقشات حول دور الغرفة التجارية بالمحافظة، وفرص التعاون التجاري، والاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، ويتفقد الوفد التايلندى المنطقة الصناعية ببلطيم، والتعرف أبرز الصناعات بها، وبورصة الأسماك، للتعرف على كيفية إدارة مشروع كبير مثل بورصة الأسماك.



الحضور في الاجتماع



تقديم هدية للوفد