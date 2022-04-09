اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 02:47 م
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سكرتير عام كفر الشيخ يعقد اجتماعا لإعداد خطة لإدارة الأزمات وربطها بالشبكة القومية

السبت، 09 أبريل 2022 02:17 م
سكرتير عام كفر الشيخ يعقد اجتماعا لإعداد خطة لإدارة الأزمات وربطها بالشبكة القومية اجتماع إعداد خطة لإدارة الأزمات وربطها بالشبكة القومية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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عقد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا لإعداد خطة لإدارة الأزمات ضمن الخطة القومية التي وجه بها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور العميد أحمد عماره، المستشار العسكري، والمحاسب نصر عبدالهادي، رئيس غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ووكلاء الوزارات، ورئيس مرفق الاسعاف، والحماية المدنية، والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع كيفية إدارة الازمات، ووضع خطة لذلك، في ضوء خطة الدولة  لربط غرف العمليات بالمحافظات بشبكة موحدة على مستوى الجمهورية، للإطلاع على كل الجهود المبذولة في أوقات الأزمات ودور كل عضو من أعضاء غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إضافة للغرف الفرعية بمجالس المدن من كل الجهات المعنية، وكيفية تعامله مع الأزمة، وقياس سرعة الأداء ومعالجة القصور، وتحديد الأدوار.

السكرتير العام يعقد اجتماعا لإعداد خطة لإدارة الأزمات وربطها بالشبكة القومية
السكرتير العام يعقد اجتماعا لإعداد خطة لإدارة الأزمات وربطها بالشبكة القومية

 


كفر الشيخ

مجلس الوزراء

ادارة الازمات

محافظة كفر الشيخ

غرفة العمليات

مجالس المدن

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