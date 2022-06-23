رئيس وزراء بلجيكا: مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى سيكون طويلا للغاية

كتب أحمد عرفة

قال ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، إن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون طويلا للغاية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، محاصرة القوات الأوكرانية في طوق ضيق بين بلدتي زولوتا وغورسكى بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وكتب على "تيليجرام": "حسب المعلومات الموثوقة، فإن العدو محاصر في حلقة ضيقة بين بلدتي زولوتا وغورسكوي، وبالتالي فإن كل السبل مغلقة أمامه".

وأعلن قديروف في وقت سابق عن تحرير قرية كاترينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقال: "حرر جنود قوات "أحمد" الخاصة بقيادة بطل روسيا زاميد شلايف وقوات التحالف، بلدة أخرى في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة للهجوم الناجح لجنودنا تم القضاء على العديد من النازيين وأنصار جماعة بانديرا المتطرفة".

وأشار إلى أن "بعضهم تمكن من الاختباء، ولكن العسكريين الروس سيعثرون عليهم". وشدد على أن "قواتنا الخاصة تعمل على تحرير دونباس من الشر النازى والنصر أصبح قريبا".