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سلطات خيرسون: 12 سفينة أجنبية لا يمكنها مغادرة ميناء المدينة

الخميس، 23 يونيو 2022 08:31 ص
سلطات خيرسون: 12 سفينة أجنبية لا يمكنها مغادرة ميناء المدينة الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، وجود 12 سفينة أجنبية فى ميناء خيرسون جنوبي أوكرانيا لا يمكنها دخول البحر الأسود بسبب الممر الذى أغلقه الجيش الأوكرانى.

وأوضح ستريموسوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/- : أن "12 سفينة أجنبية لا تزال في الميناء".

وقال إنه لا يمكن للسفن مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجيش الأوكراني، الذي قام بتلغيم المخرج إلى البحر الأسود عبر مصب دنيبر-بوج بالقرب من مدينة أوتشاكوف في منطقة ميكولايف.

وخلال العملية الخاصة الروسية، سيطرت القوات المسلحة على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.

 

 


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