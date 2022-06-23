خيرسون: 12 سفينة أجنبية بالميناء لا يمكنها دخول البحر الأسود بسبب إغلاق الممر

كتب أحمد عرفة

أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أنه لا توجد احتمالات للجيش الأوكراني للاستيلاء على المنطقة، مضيفا أن كل هجماته المضادة نظرية وإعلامية، متابعا: احتمالاتهم لشن هجوم ليست موجودة، وكل هجماتهم المضادة نظرية وإعلامية، ولم يستول أحد على أي منطقة، وانتهت كل محاولاتهم في الأشهر الأخيرة بالفشل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، أن نظام كييف يحاول من خلال تصريحاته إثارة الخوف بين سكان المنطقة.

وتابع: لكن حتى الخوف والفضول يبدآن بالانهيار في بعض الأحيان، لقد تعب الناس من هذه التهديدات المستمرة بالهجمات، ومن ناحية، يسبب ذلك الضحك، ومن ناحية أخرى، فهو خطيئة. لأن كل محاولات الهجوم من قبل الجيش الأوكراني تنتهي بخسائر كبيرة وغير مجدية في صفوفهم، وكل تحرك للجيش الأوكراني في اتجاه منطقة خيرسون وهي منطقة السهوب، تنتهي بهزيمة وخسائر كبيرة بالنسبة له.

كما أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون، وجود 12 سفينة أجنبية في ميناء خيرسون لا يمكنها دخول البحر الأسود بسبب الممر الذي أغلقه الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن 12 سفينة أجنبية لا تزال في الميناء. معظمها تركية، وهناك أيضا سفينة سورية وسفينة ترفع علم سيشيل.

وتابع نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون،: لا يمكن للسفن مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجيش الأوكراني، الذي قام بتلغيم المخرج إلى البحر الأسود عبر مصب دنيبر-بوج بالقرب من مدينة أوتشاكوف في منطقة ميكولايف.