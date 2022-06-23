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جونسون: العملية العسكرية فى دونباس أنهكت الجيش الروسي

الخميس، 23 يونيو 2022 10:14 ص
جونسون: العملية العسكرية فى دونباس أنهكت الجيش الروسي بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أن العملية العسكرية في دونباس أنهكت الجيش الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف بوريس جونسون، أن وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا قد تتباطأ.

وفى وقت سابق أكد نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، وجود 12 سفينة أجنبية فى ميناء خيرسون جنوبي أوكرانيا لا يمكنها دخول البحر الأسود بسبب الممر الذى أغلقه الجيش الأوكرانى.

وأوضح ستريموسوف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/- : أن "12 سفينة أجنبية لا تزال في الميناء".

وقال إنه لا يمكن للسفن مغادرة الميناء بسبب تصرفات الجيش الأوكراني، الذي قام بتلغيم المخرج إلى البحر الأسود عبر مصب دنيبر-بوج بالقرب من مدينة أوتشاكوف في منطقة ميكولايف.

وخلال العملية الخاصة الروسية، سيطرت القوات المسلحة على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.

 


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