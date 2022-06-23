تسليم مواقع إنشاء مكاتب بريد بعدد من قرى الشهداء فى المنوفية ضمن حياة كريمة

المنوفية – فريق المحافظات

شهد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، تسليم مواقع إنشاء مكاتب البريد بقرى كفر الشبع، وبشتامي، والعراقية.

يأتي ذلك في ظل اهتمام المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزيادة أعداد وتطوير مكاتب البريد بالقرى التي تشهد أعمال المبادرة باعتبارها من أكثر المشروعات الحيوية لارتباطها بحياة سكان هذه القرى، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد شمل تطوير، وإنشاء هذه المشروعات الشكل، والمضمون لها لتقديم أنماط جديدة من الخدمات المالية، والبريدية، والرقمية، والمجتمعية إلى جانب ما تقدمه من خدمات.

ويرجع تطويرها وزيادة أعدادها إلى تقليل التزاحم عليها وتيسير المعاملات المالية لكبار السن بتقريب المكاتب إليهم مما ساهم في حل مشكلة انتقالهم إلى أماكن بعيدة، وكذلك توفير الوقت، والنفقات.