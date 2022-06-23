تحليل الـ"DNA" ينصف مارادونا بعد موته.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

أكدت المحكمة المدنية الأرجنتينية، عدم صحة ثبوت بنوة ماجالى جيل، التي تبلغ من العمر 25 عاما ، ويوجينيا لابروفيتولا، لأسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا، وفقا لما أكدته نتائج تحليل الحمض النووي "DNA".

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن أسرة مارادونا حصلت على معلومات قضائية فيما يتعلق بورثة النجم الذهبى الذى توفى في 25 نوفمبر 2020، ويتعلق الأمر بحقيقة أن ماجالى جيل ولابروفيتولا ليسا ابنتى مارادونا، وهو ما يجعل الميراث يتقسم على 5 أبناء فقط وهم دالما وجيانا وجانا وديجويتو فيرناندو ودييجو جونيور.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استخراج العينات قبل ستة أشهر، بالضبط في 16 ديسمبر 2021 ، ولكن تم تأجيل مناقشة التحليل حتى تم الإعلان عنه أمس الأربعاء.

وأكد ماريو بودرى ، محامى ابن مارادونا دييجيتو فيرناندو، أن المحكمة الأرجنتينية أكدت أن ماجالى ولابروفيتولا ليسا ابنتى مارادونا، كما أعلن المحامى جوستافو باسكوال أن ماجالى تواصل البحث عن هويتها.

وكانت فى ديسمبر 2020، كسرت كلوديا ماريانا، عشيقة دييجو مارادونا السابقة، صمتها، وأكدت أن ابنتها ماجالى جيل، ابنة مارادونا بنسبة مائة بالمائة، حيث أن كلوديا مارايانا بعثت رسالة صوتية إلى صديق مارادونا، عمر سواريز، الذى كانت تعرفه منذ سنوات عديدة، وقالت "أنا بحاجة إلى الاحترام لابنتى ولأسرتى"

وأوضحت الصحيفة أنه فى برنامج أليخاندرو فانتينو، الأرجنتينى، تم نشر تسجيل صوتى لكلوديا ماريانا، والدة ماجالى جيل، التى تقول إنها الابنة السادسة لدييجو مارادونا، وقالت كلوديا فى التسجيل إنها تحكى قصتها وتؤكد أن ماجالى ابنة مارادونا مائة بالمائة.

بدأ كل شيء عندما كشف عمر سواريز ، أحد ضيوف فانتينو ، أنه تلقى رسالة غير متوقعة من امرأة تدعى كلوديا ، أرادت التواصل معه لأنها تثق به. "عندما أخبرك من أنا ، سوف تتذكر"، ووفقًا لكلماتها ، علاقتها بمارادونا بين عامى 1994 و 1995، "أخبرتني أنها عاشت في فندق في ريفادافيا ورودريجيز بينيا وكانت نادلة في حانة، وأرسلت لي صورًا،وقالت: لقد أخبرني أنه مرض عندما كان لديه ماجالى وقدمها للتبني.

وقالت كلوديا: "كل ما أطلبه هو احترام الموقف ، لأنه كان صعبًا للغاية. أطلب احترام ودعم ابنتي، ماجالى هي حقا ابنة دييجو مائة بالمائة. لهذا السبب أحتاج إلى الاحترام لها ولأسرتها. أشكرك على الاستماع إلي "، واختتمت بامتنانها للأسرة التي تبنت ابنتها "لدي الكثير من الاحترام للوالدين اللذين رعاها وسأكون ممتنة للغاية طوال حياتي ، من كل قلبى".