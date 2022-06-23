اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 10:56 م
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تحرير 111 محضرا للمزارعين الممتنعين عن توريد القمح بمركز المحلة

الخميس، 23 يونيو 2022 09:43 م
تحرير 111 محضرا للمزارعين الممتنعين عن توريد القمح بمركز المحلة توريد القمح بالمحلة
الغربية - عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار أعمال توريد القمح بعد توريد كمية قدرها 263.742 طن للشون والصوامع.

وأشار رئيس مدينة المحلة إلى أنه تم تحرير 111 محضرا للمزارعين بدائرة مركز المحلة الكبرى، لعدم توريدهم القمح وجار قيدهم بمركز شرطة المحلة الكبرى.

وأضاف رئيس المدينة أنه يتم تطبيق القانون على جميع المخالفين وتحرير محاضر فورية للممتنعين عن التوريد، كما تتم متابعة أعمال التوريد لشون دمرو ونمرة البصل والفاخر يوميا، وحصر الكميات الموردة إلى جانب الاستمرار في أعمال تحفيز المزارعين لتسليم القمح بالشون بالشكل القانونى.


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مركز المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

توريد القمح للشون

محاضر للمخالفين بمركز المحلة



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