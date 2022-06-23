تحرير 11 محضرا تموينيا ضد مزارعين ممتنعين عن توريد القمح المستحق عليهم

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات إحتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة المهندس مجدي الخضر، بالإشتراك مع مباحث التموين ومن خلال حملة بمركز أبو حمص لضبط حركة توريد الاقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر تم تحرير 11 محضر ضد المزارعين الممتنعين عن توريد كميات القمح المستحقة عليهم بإجمالي كمية اقماح 85 طن وذلك بعد تحرير 51 انذار للمزارعين لتوريد كميات القمح المستحقة عليهم بإجمالي 150 طن قمح .



وشدد محافظ البحيرة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح ووجه بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.