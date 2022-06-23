اليوم السابع
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انتهاء 33% من أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا

الخميس، 23 يونيو 2022 01:13 م
انتهاء 33% من أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم الانتهاء من 33% من أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام.
 
وأضاف عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (35 – 50)% من المستهدف، كما تم الانتهاء من مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 28%، ومسار المواسير بنسبة 48%.
 
وأوضح عبد العاطى أن هذا المسار يمتد بطول 114 كيلو متر "عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم" وصولاً إلى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلو مترا وإنشاء 15 محطة رفع.
 
يشار إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه، بالإضافة لمشروعات تطوير وتحديث المنظومة المائية من خلالمشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإحلال وتأهيل المنشآت المائية ، نظرًا لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامةوخدمة المزارعين والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
 
وأشار عبد العاطى إلى أن محطتى بحر البقر والحمام تعالج مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، وأن هذين المشروعين يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجاً يحتذى به فى مجال إعادة استخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع.
 

وزارة الرى

المياه

غرب الدلتا

نقل مياه الصرف



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