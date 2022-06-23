الكشف على 1303 أشخاص خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة إستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وفى هذا السياق نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية زمزم بشبراخيت.

وأسفرت أعمال القافلة عن الكشف على 1303 شخص من أهالى القرية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة بالإضافة إلى وجود معملى دم وطفيليات وجهاز أشعة، كذلك وجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، ووجود جهاز رسم قلب بعيادة القلب.

كما اشتملت أعمال القافلة على عيادة للكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وكذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة .