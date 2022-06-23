الكشف على 450 مواطنا ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" بقافلة طبية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية مجانية للكشف على العيون والباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة بالمجان بقرية المريس التابعة لمركز الطود ،بالتعاون والتنسيق مع مركز (آي كير)، وذلك تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدات السكان بالمحافظات،



وتقول رجاء شوقى مدير وحدة سكان محافظة الأقصر، إنه جائت القافلة التى قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد 450 مواطن ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، والتي أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر أبريل الماضي والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة.



وأضافت رجاء شوقى، فى بيان صحفى، أنه يتم تنظيم تلك القوافل انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وذلك بتوجيهات من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وحضور ومتابعة منسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة الدكتور أحمد العراقي.



وأفادت رجاء شوقى مدير وحدة سكان بالمحافظة، أن قوافل وحدة السكان الطبية تقوم بتوصيل الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ، مشيرة إلى أن أمراض العين من أولويات التدخلات الصحية ، والتي تهدف إلى الحدّ من فقدان البصر الممكن توقيه، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية، مضيفة أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 13 و23 يونيو بمنطقتي العوامية – بجوار جامع النصر بمدينة الأقصر ، والطراخين بمدينة الطود.



الكشف على 450 مواطن ضمن مبادرة صحتك تهمنا بالأقصر (1)



الكشف على 450 مواطن ضمن مبادرة صحتك تهمنا بالأقصر (2)



الكشف على 450 مواطن ضمن مبادرة صحتك تهمنا بالأقصر (3)



الكشف على 450 مواطن ضمن مبادرة صحتك تهمنا بالأقصر (4)



الكشف على 450 مواطن ضمن مبادرة صحتك تهمنا بالأقصر (5)



