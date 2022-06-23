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الكرملين: روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لتصدير الغاز إلى أوروبا

الخميس، 23 يونيو 2022 12:23 م
الكرملين: روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لتصدير الغاز إلى أوروبا بيسكوف متحدث الكرملين
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الرئاسة الروسية، الكرملين، أن روسيا ستبقى مصدرا موثوقا لتصدير الغاز إلى أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، محاصرة القوات الأوكرانية في طوق ضيق بين بلدتي زولوتا وغورسكى بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وكتب على "تيليجرام": "حسب المعلومات الموثوقة، فإن العدو محاصر في حلقة ضيقة بين بلدتي زولوتا وغورسكوي، وبالتالي فإن كل السبل مغلقة أمامه".

وأعلن قديروف في وقت سابق عن تحرير قرية كاترينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقال: "حرر جنود قوات "أحمد" الخاصة بقيادة بطل روسيا زاميد شلايف وقوات التحالف، بلدة أخرى في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة للهجوم الناجح لجنودنا تم القضاء على العديد من النازيين وأنصار جماعة بانديرا المتطرفة".

وأشار إلى أن "بعضهم تمكن من الاختباء، ولكن العسكريين الروس سيعثرون عليهم". وشدد على أن "قواتنا الخاصة تعمل على تحرير دونباس من الشر النازى والنصر أصبح قريبا".

 

 


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