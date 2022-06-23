اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 638 شابا وتحرير 80 محضراً للمنشآت المخالفة بأسيوط

الخميس، 23 يونيو 2022 10:13 ص
القوى العاملة: تعيين 638 شابا وتحرير 80 محضراً للمنشآت المخالفة بأسيوط وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 638 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 16 " قادرون باختلاف " ،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2123 شاباً منهم 20 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن إصدار 1322 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .
 
وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 55 ألف جنيه ، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 137 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم .
 
كما قامت المديرية  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 115 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 62 محضراً للسلامة والصحة المهنية ،  وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1289 منشأة يعمل بها 2636 عاملاً، وأسفر عن تحرير 80 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعقد 12  ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .
 
أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 25 شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء بالكامل ، كما تم التفتيش على 63 منشأة يعمل بها 67 طفلا .
 
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1402 منشأة يعمل بها 9036 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة باسيوط

التفتيش العمالى

العمالة غير المنتظمة



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