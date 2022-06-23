اليوم السابع
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الطماطم والباذنجان بـ 5 جنيهات والكوسة بـ7.. جولة فى سوق العشرين بالمنوفية

الخميس، 23 يونيو 2022 08:13 ص
الطماطم والباذنجان بـ 5 جنيهات والكوسة بـ7.. جولة فى سوق العشرين بالمنوفية سوق الخضروات
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من إحدى الأسواق بمحافظة المنوفية وبلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ55 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ65 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 37 إلى 38جنيها، وكيلو الفراخ  البلدى الفلاحى بـ55جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها, البانية 82 جنيها .

 

وبلغ سعر الطماطم  5 جنيهات مقابل 10 جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4 جنيهات .

كما سجل  سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.

وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 10 إلى 12جنيها، والموز من 10الى 12 جنيها، والاناناس من 5 إلى 6 جنيهات، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات، والجوافة من 6 إلى 7 جنيهات .

 

 


محافظة المنوفية

اسواق

منوف

اسعار الخضروات



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