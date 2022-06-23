السجن المشدد 5 سنوات لمندوب و4 آخرين لسرقتهم شركة أدوية بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم، يحيى رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من "أ.خ.م " مندوب بشركة أدوية و"ال.ي.ال" طالب و"و.م.ع' معلم و" م.ج.م" عاطل و"ز.م.م" عامل، لاتهامهم بسرقة شركة أدوية.



تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 15234لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بقيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة شركة أدوية بدائرة القسم .



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث بقيام كل من " أ.خ.م " مندوب بشركة أدوية و" ال.ي.ال" طالب و"و.م.ع" معلم و"م.ج.م" عاطل و"ز.م.م" عامل بتكوين تشكيل عصابي بطريقة الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على مبلغ 375 ألف جنيه مملوكة للمجني عليه "ا.م.ع" مدير شركة أدوية وذلك كرها عن المجني عليه " ع.ش.ب" حارس الشركة حيث تبين أن المتهم الأول يعمل في الشركة وأنه أتفق مع باقي المتهمين لسرقة الشركة محل عمله مستخدمين في ذلك ارتداء قفازات وجة واسبري للرش علي كاميرات المراقبة وتم فصل التيار الكهربائي عن الشركة والاستيلاء علي المبلغ وعند خروج اثنين منهم تفاجوا بقيام حارس الشركة بفتح الباب ففتحوا في وجه اسطوانه طفاية الحريق وتمكنوا من الهرب.

وبتقنين الإجراءات اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما المبالغ المستولي عليها وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.